Kolejny hejt na policjantów. Za ochronę konwoju ciężarówek

Na nagraniu widać, jak stojący w poprzek jezdni radiowóz zatrzymuje ruch na dwóch pasach, a po chwili na autostradę spokojnie wjeżdża konwój samochodów ciężarowych. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie informuje czy był to konwój z pomocą dla Ukrainy czy może transport zboża, ale jednoznacznie zdementowała by była to kolumna rządowa, co sugerowali niektórzy hejterzy i posłowie Platformy Obywatelskiej.

„Policji wolno wszystko?”, „Czy to już Moskwa?”, „To na pewno byli przebierańcy”, „Chyba wrócą znów dowcipy o rozgarniętych inaczej policjantach” – to tylko niektóre z komentarzy.

- Zaistniała sytuacja była doraźna i realizowana w ramach zabezpieczenia dynamicznego – tłumaczy KWP w Rzeszowie

Fot. Screen z filmu Bandyta z kamerką

Policja zapewnia, że „doraźne zapewnienie bezpieczeństwa” odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. - Informuję, że policjanci realizowali zadania związane z zapewnieniem bezpiecznego i płynnego włączenia się do ruchu transportu kolumny samochodów ciężarowych – tłumaczy kom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.