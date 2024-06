Kondycja psychiczna dzieci jest dużym problemem. W szkołach wciąż brakuje psychologów

- Na 1381 opiniowanych arkuszy jednostek organizacyjnych (szkoły samodzielne i zespoły szkół/placówek) wakaty mają obecnie 562 jednostki. Nie przekłada się to na taką samą liczbę osób. W bieżącym roku szkolnym w jednostkach edukacyjnych pracuje 1424 psychologów, 739,37 w przeliczeniu na etaty – mówi Marek Kondziołka, zastępca dyrektora wydziału rozwoju i wsparcia edukacji w rzeszowskim kuratorium. Zastrzega on, że dane z arkuszy kalkulacyjnych tworzą plan, który do rozpoczęcia nowego roku szkolnego może ulec zmianie.

Według założeń Ministerstwa Edukacji i Nauki od 1 września 2023 r. liczba specjalistów w szkołach miała wzrosnąć z obecnych 22 tys. do 38 tys., a od 1 września 2024 r. ma wzrosnąć do 51 tys.

Psycholodzy w zależności od liczby uczniów dostają tylko ułamkowe etaty w szkołach, co zmusza ich do znalezienia zatrudnienia w kilku placówkach, by mieć cały etat. W szkołach pracują też psycholodzy, mający zatrudnienie w innych sektorach rynku, ale wielu specjalistów w ogóle nie idzie do oświaty, gdyż wolą lepiej zarabiać na rynku komercyjnym i w służbie zdrowia.

III LO w Rzeszowie jest tą szkołą, która akurat nie ma problemu z brakiem specjalistów psychologów i pedagogów.

Dyr. Marek Plizga wyjaśnia, że szkoła wiele lat temu napisała program unijny wartości 2 mln zł. Jednym z elementów programu było stworzenie stanowiska pracy psychologa finansowanego z budżetu gminy.