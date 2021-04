Koniec serii Apklan Resovii. Zagłębie Sosnowiec lepsze w Rzeszowie

Do czasu, bo w 11. minucie faulowany był Cezary Demianiuk. To mogła być pozycja dla Bartosza Jarocha. Defensor Resovii znany ze strzałów z wolnego ustawił piłkę ok 25 metrów od bramki rywala, ale tym razem wrzucił na głowę Dawida Kubowicza. Stoper lekko zmienił kierunek lotu piłki i ta ugrzęzła w lewym roku bramki Szymona Frankowskiego.

Strata pobudziła nieco nieobecnych, wydawałoby się ofensywnych graczy Zagłębia. Po pierwszym kwadransie dominacji Resovii coraz odważniej poczynali sobie sosnowiczanie. Pierwszym ostrzeżeniem dla Resovii była akcja Quentina Seedorfa i Patrika Misaka. Ten drugi znalazł się w polu karnym z piłką i tylko przytomna interwencja Dybowskiego obronił miejscowych od utraty bramki. Resovia podrywała się, wyprowadziła kilka kontrataków, ale to goście coraz mocniej naciskali i dopięli swego. Nikolas Korzeniecki podał do Macieja Ambrosiewicza, a ten strzałem zza pola karnego doprowadził do wyrównania.

Po zmianie stron do ataku znów ruszyła Resovia, była częściej w posiadaniu piłki, przeważała, konstruowała akcje, ale nie przekładało się to na sytuacje bramkowe. Czarnym koniem mógł okazać się Przemysław Zdybowicz, ale nie sięgnął głową piłki zagranej do niego przez Jakuba Wróbla.

Trener Radosław Mroczkowski posyłał na plac gry, co rusz nowych graczy, ale pozostawało mu tylko rozkładać ręce, gdy kolejne próby jego piłkarzy kończyły się fiaskiem.

Goście ograniczali się tylko do kontr, które skutecznie przerywali obrońcy Resovii. Do czasu jednak. W 85. minucie Zagłębie wyprowadziło szybki atak. W polu karnym Sobczak zagrał do Misaka, a ten strzałem w długi róg pokonał Dybowskiego.

Resovia do ostatnich minut naciskała okopanego w obronie rywala, ale nie przyniosło to skutku.

W doliczonym czasie gry drugą żółtą kartką został ukarany stoper Resovii Nemanja Marković.