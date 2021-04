Konrad Fijołek: przedwyborcza, poselska „inwazja mocy” w Rzeszowie

Kandydat na prezydenta Rzeszowa powitał zgromadzonych dziś na konferencji pod budynkiem urzędu wojewódzkiego wyjątkowo optymistycznie.

- W ostatnich dniach pokazały się bardzo dobre dla Rzeszowa i rzeszowian sondaże – nawiązał do wyników, podanych przez IBRIS, w których cieszy się poparciem ponad 41 proc. mieszkańców miasta. – I mam nadzieję, że to święto demokracji w Rzeszowie odbędzie się w wyznaczonym terminie – tym razem odniósł się do sugestii Głównego Inspektora Sanitarnego, który proponował by przenieść wybory z 9 maja na drugą dekadę czerwca.