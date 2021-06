Konrad Fijołek zapowiada utworzenie Parku Leśnego na Miłocinie, ale też remonty i modernizacje dróg oraz centrum edukacji ekologicznej

- Takiego centrum w Rzeszowie jeszcze nie ma, a jest bardzo ważne - zwracał uwagę Konrad Fijołek. - Chcemy się tu spotykać i krzewić edukację ekologiczną. Będzie to jednostka nowoczesna, miejska.

Obejmuje on:

Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa przedstawił, co zawiera kontrakt dla osiedla Miłocin.

Kontrakty dla osiedli to zbiór możliwych do wprowadzenia ulepszeń i inwestycji potrzebnych rzeszowianom.

Dodaje, że wraz z Parkiem Leśnym, będzie to fantastyczny, kompleksowy element zielonej edukacji dla rzeszowian, gdzie można przyjechać, pospacerować, ale też pokazać dzieciom, czym jest bioróżnorodność. Ma to być miejsce do realizacji wielu projektów i imprez o tematyce eko.

Park Leśny byłby przedłużeniem istniejącego w tym rejonie. O tereny, które dziś są własnością powiatu, ale kandydat liczy w tej kwestii na porozumienie.

- Nie chciałbym deklarować powierzchni, bo są to kwestie negocjacyjne - mówił tłumacząc, że im więcej terenów zielonych udałoby się wykupić, zachować czy wymienić ze starostwem, tym lepiej.

Poza alejkami, ławkami, kandydatowi zależy na atrakcjach z materiałów naturalnych, wkomponowanych w krajobraz.