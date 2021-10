Korona Rzeszów półtora miesiąca czekała na wygraną. Sokół Sieniawa przegrał zaległy mecz

Mecz w pierwotnym terminie nie odbył się z powodu zalanego, w wyniku obfitych opadów deszczu, boiska/

Korona na zwycięstwo ligowe czekała od 21 sierpnia.

Gospodarze ruszyli do przodu z animuszem i już pierwsza groźna akcja przyniosła im bramkę. Kantor podał na skrzydło do Karwackiego, ten dośrodkował, a w polu karnym najsprytniejszy był Maślany, który z kilkunastu metrów trafił płaskim strzałem do siatki.

W pierwszym kwadransie miejscowi mogli jeszcze powiększyć przewagę. Najpierw bliski strzelenia gola była Maślany, a niedługo potem Cholewa. Obaj jednak nie zdołali pokonać Pasterczyka.

Z czasem coraz lepiej piłkę rozgrywać zaczęli goście, ale klarownych sytuacji nie było zbyt wiele, zresztą po obu stronach. Najbliższy wyrównania był Pikiel, którego strzał z dystansu pod poprzeczkę, z największym trudem ponad bramką sparował Pawlus.

W końcówce pierwszej połowy zrobiło się nerwowo w obozie gości, którzy najpierw domagali się karnego, sugerując rękę w polu karnym gospodarzy, a potem nie chcieli się pogodzić z drugą żółtą kartką dla Drelicha. W konsekwencji „żółtko” zarobili też m.in. trener, II trener i rezerwowy bramkarz Sokoła.