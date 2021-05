Korona Rzeszów z kolejnym kompletem punktów. Wisłok Wiśniowa tanio skóry nie sprzedał [ZDJĘCIA]

- W tej lidze trzeba walczyć i nie ma się co bać kogokolwiek. Wielkie brawa dla Wiśniowej, która się przed nami nie położyła, walczyli dzielnie do końca i dzięki temu był fajny mecz – powiedział po tym spotkaniu Damian Karwacki. Piłkarz Korony dał swojej drużynie prowadzenie w pierwszej połowie, które utrzymywało się przez większość spotkania.

Początek mógł jednak nieco zaskoczyć, bo to niespodziewanie goście rzucili się do ataku i tylko dzięki zimnej krwi obrońców Korony udało się gospodarzom nie stracić bramki. Największe zagrożenie przyjezdni stwarzali lewą stroną, ale goli nie było.

Była walka od pierwszych minut, a gdy w 18. minucie na boisko padł z krzykiem Mateusz Padiasek, to mogłoby się wydawać, że aż za ostra ta walka. Sędzia wlepił Rusłanowi Kovtokowi żółtą kartkę, ale za takie zagranie mógł spokojnie wyrzucić go z boiska. Padiasek grał dalej, ale ból nie ustępował, a w przerwie okazało się, że ma wielką opuchliznę na stopie i na tym jego występ się zakończył.

Gdy miejscowi przetrwali ataki Wisłoka, sami zaczęli iść do przodu. Odważnie w pole karne gości szarżował Szymon Kardyś, swoją szansę miał też Paweł Piątek, ale bramkę strzelił wspomniany Karwacki, który zamykał dośrodkowanie z wolnego Mateusza Kantora i ładnym strzałem z powietrza wpakował piłkę do siatki.