Koronawirus na Podkarpaciu. W piątek odnotowano 7 nowych zakażeń. Zmarła jedna osoba [RAPORT 18.06]

Rzeszów. Atrakcje, imprezy wydarzenia. Co robić w weekend w Rzeszowie 18-20 czerwca

To będzie piękny początek lata! Zapowiada się w Rzeszowie słoneczny weekend, jest więc okazja do relaksu, wypoczynku. W Rzeszowie, w najbliższy piątek, sobotę, niedzielę, znajdziemy różne propozycje spędzenia wolnego czasu. Są imprezy, koncerty, wydarzenia o charakterze rozrywkowym, sportowym, religijnym. Co wybrać? Zobacz kolejne ilustracje, sprawdź nasze propozycje na weekend 18-20 czerwca.