Krokodylem w dzika. Kontrowersyjny wniosek miejskich radnych w Dębicy. Urząd miasta musi go rozpatrzyć

Chociaż radni zapewniają, że do tego nie dojdzie, Urząd Miasta w Dębicy musi rozpatrzyć formalny wniosek, który przedstawił na sesji przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Dębicy. Urząd ma na to 14 dni.

Złożony przez przedstawicieli komisji wniosek wzbudził już spore zamieszanie.

- Na miłość boską, jeśli my mamy problem z dzikami, a jeszcze przyjdą niedźwiedzie, wilki i krokodyle, to my nie wyjdziemy z domu - swojego poirytowania pomysłem komisji nie ukrywał podczas obrad na sesji Stanisław Oleksy, przewodniczący Rady Osiedla Gawrzyłowska, która złożyła pismo w sprawie szkodliwości dzików.