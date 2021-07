Krowica Sama. 4-latek wypadł przez drzwi balkonowe na pierwszym piętrze

Pruchnik. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust. Nieprzytomny trafił do szpitala

Auto zmiażdżone tak bardzo, że trudno było rozpoznać markę. Nieprzytomny kierowca śmigłowcem przetransportowany do szpitala. To skutki wypadku, do którego doszło w Pruchniku.