Krzysztof Rejno o meczach Asseco Resovii z Czarnymi i Trentino oraz o Rzeszowie i kibicach

Stopień trudności zarówno w Lidze Mistrzów i PlusLidze rośnie…

Końcówka pierwszej rundy w lidze jest szalenie istotna ze względu na rozstawienie w Pucharze Polski. Przede wszystkim, aby się w nim znaleźć, a potem, że być na jak najlepszej pozycji. Dlatego mecze z zespołami, które są niżej od nas w tabeli, mają kolosalne znaczenie. Stracić punkty z Jastrzębiem, czy innym renomowanym zespołem, to jest niejako normalne, to ryzyko wkalkulowane w rywalizację w lidze. Tak samo pewnie one traktują straty punktów w meczach z nami. Natomiast jeżeli potknie się noga z zespołami z drugiej części tabeli, to taka strata może kosztować znalezienie się w bardzo trudnej sytuacji.

Gracie w poniedziałek i środę

Oczywiście, chcemy wygrać najbliższy mecz z Radomiem, nie możemy tracić punktów w takich spotkaniach, natomiast nasza uwaga będzie również bardzo mocno skupiona na Lidze Mistrzów. Wróciła ona do Rzeszowa po tylu latach i chcemy zajść z tych rozgrywkach jak najdalej.