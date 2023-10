KS Wiązownica czeka na zdrowych piłkarzy. Już w piątek w Krośnie zagra przeciw swemu byłemu trenerowi

Najlepsi strzelcy podkarpackich drużyn od Ekstraklasy do okręgówki

Tak to już jest, że z początkiem jesieni spada temperatura, lecą liście z drzew, „lecą” także trenerzy. W grupie czwartej 3 ligi również doszło do pierwszych roszad na tym polu. Ernesta Kasię, prezesa KS-u, spytaliśmy zatem, czy trener Waldemar Warchoł może mieć problem z wypełnieniem kontraktu do końca.