Kto numerem 1 fazy zasadniczej eWinner 1 ligi? Cellfast Wilki Krosno czy ROW? Pasjonujące starcie na stadionie miejskim przy jupiterach

Teraz najważniejszy jest mecz w Krośnie. - Będzie to z wielu względów bardzo fajny mecz w naszej lidze, która w tym sezonie była tak mocno zwariowana, tak zakręcona i tak pozytywna, że bardzo trudno jest jednoznacznie określić, kto w niej jest najlepszy. Mamy dużą szansę, aby pierwszą jej część zakończyć na pierwszym miejscu i na tym skupiamy swoje myśli i uwagę - mówi Michał Finfa, menedżer Wilków. - Będzie to niesamowite święto speedwaya w naszym mieście, bo czegoś takiego jeszcze nigdy w nim nie było. Jedziemy drugi raz przy jupiterach. Mamy nadzieję, że teraz zwyciężymy, pokonamy drużynę z Rybnika i będziemy przystępować do play- off z pierwszego miejsca.