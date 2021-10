Kupiatycze. 16-latek i 14-latka ranni w wypadku. Ich motocykl uderzył w prawidłowo jadącego peugeota [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Dwie osoby ranne, to bilans zdarzenia drogowego, do którego doszło w niedzielę w miejscowości Kupiatycze koło Przemyśla. Do szpitala trafili 16-letni motocyklista oraz jego 14-letnia pasażerka.