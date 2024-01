Kursy na prawo jazdy. W jakim mieście na Podkarpaciu zapłacimy najmniej?

Ceny w ostatnich latach mocno poszybowały w górę, jeszcze w 2019 roku, za kurs w Rzeszowie płaciliśmy 1400 zł, teraz średnio zapłacimy dwa razy tyle. Obecnie koszty kursów w Rzeszowie wahają się od 2300 zł do nawet 3000 zł. W Krośnie zapłacimy więcej. Ceny w tym mieście zaczynają się już od 2900 zł i dochodzą do 3500 zł. W Przemyślu za kurs na prawo jazdy zapłacimy od 2400 zł do nawet 3900 zł. W Jarosławiu i Sanoku koszt kursu to około 2800 zł. W Jaśle to z kolei około 2500 zł. W Stalowej Woli ceny wahają się od 2500 zł do nawet 3000 zł.