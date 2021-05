Łańcut czekał na wiadukt i tunel ponad 60 lat. Dziś wreszcie podpisano umowę na budowę tej inwestycji

- Jak bardzo jest potrzebna ta inwestycja wiedzą nie tylko mieszkańcy Łańcuta i kierowcy przejeżdżający tą trasą, ale też przekonaliśmy się dzisiaj sami, gdyż nie wszyscy mogli dojechać tu na czas (umowę podpisano na przyszłym placu budowy wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w Łańcucie – JL). Kiedy budowano autostradę to nie myślano o wygodnych zjazdach. Dlatego dziś nadrabiamy te zaległości. Budowa rusza też dzięki zgodnej współpracy samorządów z pow. łańcuckiego, które dołożyły swoje pieniądze do tej inwestycji – podkreślał Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego.

Finansowanie tej budowy jest złożone. Wartość umowy z wykonawcą robót to 31 961 919 zł brutto. Natomiast łączna wartość zadania to 36,2 mln zł, w tym 9,2 mln zł to koszty ponoszone są przez PKP PLK S.A.