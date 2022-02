Lasy Państwowe chcą kupować grunty pod zalesienia. Czekają na oferty

Skup gruntów pod nowe lasy, to akcja ogólnopolska, dotyczy także Podkarpacia. Kupując nowe grunty, leśnicy realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski ma się zwiększyć się do 33 procent. Teraz to niespełna 30 procent (jedna z najwyższych w Europie).

- Dzięki leśnikom, lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny - podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Zgodnie z ustawą Lasy Państwowe mogą kupować lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości dla potrzeb gospodarki leśnej.

Na jakich gruntach szczególnie zależy Lasom Państwowym w ramach tegorocznej akcji? Przede wszystkim gruntami sąsiadującymi z obszarami zarządzanymi przez nadleśnictwa.