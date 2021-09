Laureat XVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival” Serhii Lazanowsky: Chciałbym wystąpić na Eurowizji [WIDEO]

Jak i kiedy zaczęła się twoja przygoda ze śpiewem?

Moja przygoda ze śpiewem miała miejsce jeszcze w szpitalu położniczym. Jak się urodziłem to byłem najbardziej głośnym dzieckiem. Wtedy moje rodzice wpadli na pomysł, że w przyszłości zostanę piosenkarzem. Jednak zawodowo śpiewam dopiero od dwóch lat razem z moją producentką, wykładowczynią oraz przyjaciółką - Iryną Batiuk.

Który moment w twojej karierze był przełomowy?

Punktem zwrotnym w mojej karierze zawodowej był program The Voice, który udało mi się zwyciężyć dzięki publiczności, która oddała na mnie swój głos. To upewniło mnie i zrozumienie tego, że chcę być piosenkarzem.

Jakie są twoje największe osiągnięcia w dziedzinie muzyki?

W zeszłym roku wziąłem udział w pierwszym dla mnie konkursie wokalnym - Carpathia Festival. To było moim pierwszym osiągnięciem, które utorowało mi drogę do projektu ukraińskiej telewizji The Voice.