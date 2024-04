Liga Centralna Mężczyzn. Padwa Zamość wysoko pokonała Handball Stal Mielec

Do przerwy co prawda gospodarze prowadzili czteroma trafieniami, to jednak większość pierwszej połowy była bardzo wyrównana. Dopiero w końcowych dziesięciu minutach miejscowym udało się narzucić swój styl, postawić skuteczną defensywę i wypracować sobie zaliczkę przed drugą połową. Niestety tuż po przerwie zdecydowanie skuteczniejsza była Padwa. Już po dziesięciu minutach gry w tej odsłonie, gospodarze dorzucili kolejne bramki do swoje przewagi sprzed przerwy i odskoczyli na jedenaście bramek. Stało się jasne, że tylko kataklizm mógłby odebrać im zwycięstwo. Mając taką zaliczkę, miejscowi spokojnie dograli mecz do końcowej syreny, pozwalając Stali odrobić tylko jedną bramkę.