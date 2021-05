Łotysz włamał się do zamkniętej knajpy po… alkohol i zagrychę

Było tuż po godz. 8, kiedy pracownica lokalu, próbując otworzyć drzwi wejściowe, zauważyła wybitą szybę. Nie wchodząc do środka natychmiast zaalarmowała policje, patrol był na miejscu po chwili i to policjanci pierwsi weszli do wnętrza. A tu znaleźli mężczyznę, niezmiernie zaskoczonego obecnością mundurowych, w dodatku – wyraźnie nietrzeźwego.

Pracownica lokalu spenetrowała jego wnętrze, by stwierdzić, czego ubyło: 700 zł z kasy, 8 butelek piwa, 1 butelka wódki i kanapka, szt. 1. Co – jak wyceniono wraz z wybitą szybą – miało wartość ok. 1 tys. zł.

Po wylegitymowaniu nieproszonego gościa okazało się, że jest 41-letnim obywatelem Łotwy. W stanie głębokiej nietrzeźwości (1,5 prom. alkoholu w organizmie) został osadzony w policyjnym areszcie, kiedy odzyskał pełnię świadomości usłyszał prokuratorskie zarzuty włamania z kradzieżą oraz zniszczenia cudzej własności, do których się przyznał. Przemyska prokuratura Rejonowa zastosowała wobec niego sankcję 6 miesięcznego aresztu z zawieszeniem wykonania kary na dwa lata i podaniem wyroku do publicznej wiadomości. Zobowiązała go też do naprawienia szkód.