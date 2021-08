Łukasz Różański: Nie mam dobrych wieści. Czeka mnie operacja

Gala freekfighterów Elite Fighters. Co na niej robi zawodowy bokser?

Zostałem zaproszony przez organizatorów, więc przyszedłem ze znajomymi. Wróciłem prosto od lekarza z Poznania. Niestety nie mam dobrych wieści, bo czeka mnie operacja i to na oba łokcie.

Poważna sprawa?

Zobaczymy.

Wiesz, jak długo zatem potrwa twoja przerwa od boksu?

Mam nadzieję, że będzie to krótka przerwa i rekonwalescencja, a potem powrót do treningów pójdzie szybko, ale to się okaże. Nie wiem, ile to wszystko potrwa, ciężko jest powiedzieć, skoro jestem jeszcze przed operacją. Zobaczymy kiedy będzie już po i jak szybko będę wracał do zdrowia.

Wiem, że liczyłeś na walkę jeszcze w tym roku. Mówiło się coś o wyjeździe za granicę. Teraz to chyba już mało realne?

Generalnie jest to realne, ale trudno się teraz wypowiadać na ten temat.