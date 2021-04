Marcin Warchoł przedstawił pomysł parku wodnego na rzeszowskich Bulwarach. W miejscu nieczynnej od lat fontanny

Jak widzi park wodny na Bulwarach?

- Z szeregiem atrakcji, jak parasole wodne, armatki, karuzele, specjalny brodzik dla dzieci wraz z miejscem relaksu dla całej rodziny wyliczał Marcin Warchoł. - Zobowiązuję się, że jeśli zostanę prezydentem Rzeszowa, będzie to jedna z pierwszych rozpoczętych inwestycji, która zostanie wpisana do budżetu miasta.

Został zapytany, czy inwestycja jest możliwa na terenie zalewowym?

- Właśnie to stało na przeszkodzie realizacji jakichkolwiek inwestycji w tym miejscu - przyznał. - Przypomnę, że prezydent Tadeusz Ferenc już dawno chciał zagospodarować teren wokół fontanny, natomiast informacje, które przekazywali mu urzędnicy były takie, że jest to właśnie teren zalewowy. Zorientowałem się natomiast, że w tej chwili mamy już możliwości stworzenia zabezpieczeń technicznych, jeśli chodzi o kanalizację. Kieruję się też tego typu rozwiązaniami w innych miejscach w Polsce, gdzie stworzono parki wodne. Dlatego też nie odkrywam tutaj Ameryki. Skoro gdzieś już koło wynaleziono, można się inspirować. Jest to do wykonania, w niedługim czasie.