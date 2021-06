Marian Basiak, trener Łukasza Różańskiego: Sparing z Łukaszem, to żadna przyjemność [WIDEO]

Spodziewał się pan tak szybkiego końca tej walki?

To jest boks i mogło być zupełnie odwrotnie. Całe szczęście, że Łukasz potrafi przyjąć. Po pierwszym ciosie się pozbierał i skończyło się tak, jak skończyło, bo właśnie mamy z kolegami trenerami do niego zastrzeżenia, że dał się tak zaskoczyć. Uczulaliśmy go, że tak może być. No i stało się coś, co mogło skończyć walkę.