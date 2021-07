Marlena Maląg: Będą kolejne pieniądze na wychowanie dzieci

Arkadiusz Rogowski: Wskaźnik dzietności wyniósł w ubiegłym roku 1,38, co oznacza, że 1000 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) urodziło 40 dzieci. To daleko od poziomu, który gwarantuje zastępowalność pokoleń, czyli 2,1 (62 dzieci).

Marlena Maląg (minister rodziny i polityki społecznej): To fakt. Wskaźnik dzietności w Polsce jest niesatysfakcjonujący. Tymczasem polityka prorodzinna przez lata była w Polsce zaniedbywana. Dopiero rząd PiS rozpoczął wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz polskich rodzin. Wprowadziliśmy m.in. programy: Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, które przywróciły godność rodzinom, poprawiły ich sytuację finansową, ale także jednak pozytywnie wpłynęły na demografię. Działa także program Maluch+, dzięki któremu rozwija się sieć instytucji opieki nad dziećmi do lat 3., na który od początku naszych rządów przeznaczyliśmy już ponad dwa miliardy sto milionów złotych.