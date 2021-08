Marma 30. Rajd Rzeszowski. Czesi - Erik Cais i Jindriska Zakova - odparli ataki Polaków. Grzegorz Grzyb wygrał z bólem i stanął na podium

Był to niesamowity rajd. W pierwszym dniu deszcz, błoto, ślisko. W drugim zaświeciło słońce, ale nie było łatwo, to rzeszowskie ściganie to dla wszystkich kierowców próba najwyższej kategorii. - Świetne zawody. Fajne ściganie. Cały czas trzymało w napięciu, nie można było ani na sekundę pozwolić sobie na chwilę nieuwagi. Lubimy to, czuliśmy na plecach presję polskich załóg - mówił Erik Cais, który drugi raz startował w rzeszowskim rajdzie i mając za pilota świetną Jindriskę cieszył się z triumfu.