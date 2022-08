Mateusz Ostrowski, trener Czarnych Jasło widzi dwóch faworytów w 4 lidze podkarpackiej, ale też "czarnego konia"

Myśli pan, że w tym sezonie ktoś z dwójki Karpaty - JKS dokończy dzieła i to właśnie między tymi zespołami rozegra się walka o awans?

Na pewno rywalizacja między tymi drużynami zapowiada się bardzo ciekawie. Już w tych przedsezonowych sprawdzianach i na rynku transferowym są bardzo aktywni i faktycznie wyrastają na dwójkę pretendentów do awansu. Czy ktoś jeszcze włączy się do tego? Trudno powiedzieć, ale na pewno i Karpaty, i JKS mają duży apetyt na awans do 3 ligi. Trudno wytypować faworyta tego wyścigu - ja jednak tak to wszystko obserwując, widziałbym JKS Jarosław.

Myśli pan, że tam znaczenie może mieć też zmiana trenera?

Wydaje mi się, że nie będzie to miało większego znaczenia. Może na początku będzie ten przysłowiowy efekt nowej miotły, ale jest to trener, który bardzo dobrze zna zespół i nie spodziewam się większych rewolucji.