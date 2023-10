Mediolan to nowy kierunek, dokąd polecimy z lotniska w Jasionce. Połączenie startuje już 4 listopada [ZDJĘCIA, WIDEO]

Do położonej na północno-zachodnim skraju Niziny Padańskiej pomiędzy rzekami Ticino, Adda, Pad i Alpami stolicy Lombardii pierwszy samolot LOT-u wystartuje z Rzeszowa 4 listopada. Z Jasionki wyleci o godz. 16.50, a w porcie docelowym wyląduje o 19.05. W stronę powrotną z lotniska Mediolan-Malpensa wyruszy również w sobotę, o godz. 19.45, by równo po dwóch godzinach wylądować w Jasionce.

- Mediolan to nie tylko finansowa stolica Włoch czy miasto mody. To także świetne miejsce na zimowy wyjazd narciarski. Montecampione czy Champoluc w Dolinie Aosty są może mniej znane Polakom, ale zdecydowanie warte odwiedzenia. To połączenie wpisuje się w zapowiadane w strategii umocnienie pozycji PLL LOT na regionalnych lotniskach – dodaje Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

Ewa Draus podkreślała, że nowe połączenie to bardzo dobra wiadomość. - Nasze lotnisko miało być oknem na świat i jest nim. Otwierane są coraz to nowe destynacje i stajemy się nie tylko regionalnym portem, ale coraz bardziej międzynarodowym.

- Połączenie Jasionka - Mediolan to spełnienie marzeń. Już planuję lot, bo akurat 4 listopada Milan gra u siebie z Udinese - mówił.

Podkreślał gospodarcze walory nowego kierunku. - To połączenie Rzeszowa i Podkarpacia z gospodarczym hubem Włoch. Północne Włochy są najbardziej uprzemysłowione.

W sezonie zimowym LOT zwiększy także liczbę lotów z Rzeszowa do Warszawy, dokładając rotacje w piątkowe przedpołudnia i niedzielne wieczory. Poza tym Wizz Air będzie latał dwa razy w tygodniu do Rzymu, a Ryanair utrzymuje trasy do Londynu Stansted i Luton, Manchesteru, Bristolu, East Midlands i Dublina. Dodatkowo planowane są loty czarterowe do egipskich kurortów.

Mediolan to drugie co do wielkości miasto Włoch – po Rzymie – z liczbą mieszkańców ponad 1 mln 300 tys. Znajduje się tu siedem uniwersytetów. Swoją siedzibę ma tutaj włoska giełda i największe włoskie korporacje.