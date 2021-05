Męski Różaniec w Przemyślu ma już 2 lata. "Jest to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej i jej syna w Fatimie" [ZDJĘCIA]

Grupa mężczyzn zbiera się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstwa.

- Jest to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej i jej syna w Fatimie, aby to nabożeństwo rozpowszechniło się na całym świecie, ponieważ ma ono być ratunkiem dla ludzkości - mówi Lasek. Męski Różaniec rozpoczyna msza św. w kościele ojców Franciszkanów w Przemyślu. Kolejny punkt to procesja z figurą Maryi ulicami miasta do kościoła pw. Świętej Trójcy.