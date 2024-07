Michael Wyparło pierwszym wzmocnieniem Pogoni-Sokoła Lubaczów

20-letni środkowy obrońca jest wychowankiem Stali Mielec. Michael jest synem dobrze znanego Bogusława Wyparło. W sezonie 2020/2021, jako niespełna 18-latek został dołączony do kadry Stali Mielec. Na wiosnę 2023 przeniósł się do New Mexico United. Po niespełna rocznej przygodzie zawodnik wrócił do Europy. Ostatnie pół roku spędził w 2. lidze słowackiej, gdzie grał w FK Slavoj Trebisov i wystąpił w dziewięciu spotkaniach.