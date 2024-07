Michał Żebrakowski drugim wzmocnieniem Pogoni-Sokoła Lubaczów

Jest nim Michał Żebrakowski. 27-letni napastnik urodził się w Rzeszowie, gdzie w barwach Stali zaczynał swoją karierę piłkarską. Następnie przeniósł się Lechii Gdańsk, gdzie grał w CLJ oraz trzykrotnie wystąpił w pierwszej drużynie w Ekstraklasie. Sezon 2016/2017 spędził w 2 lidze w barwach Siarki Tarnobrzeg, by ponownie przenieść się nad morze, tym razem do Arki Gdynia. Zagrał również w Górniku Łęczna i Warcie Poznań. Następnie przeniósł się do Suwałk gdzie zdobył dziewięć bramek. Od lipca 2022 roku piłkarz związany był z Motorem Lublin. W sezonie 2022/23 nabawił się kontuzji, przez którą stracił większą część sezonu. W minionym sezonie na boiskach 1 ligi wystąpił 9 razy. Ma za sobą również występu w młodzieżowej reprezentacji Polski w kategorii U-18 i U-20.