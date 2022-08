Międzynarodowy Festiwal Piosenki "Rzeszów Carpathia Festival" 2022 [ZDJĘCIA]

Występem gościa honorowego - Marka Kościkiewicza, który w tym roku obchodzi 35-lecie pracy artystycznej, rozpoczął się tegoroczny festiwal. Kościkiewicz wykonał swoje autorskie piosenki z towarzyszeniem artystów Centrum Sztuki Wokalnej i Orkiestry Festiwalowej. Po jego koncercie miały miejsce przesłuchania konkursowe 13 wokalistów, zakwalifikowanych przez festiwalowe jury do finału.

Oto lista finalistów:

Artyści zakwalifikowani do udziału zaprezentują wyłącznie własne kompozycje lub skomponowane tylko dla nich, a nie np. covery do podkładów nagranych na płytach. Zwycięzca zdobędzie nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł na dofinansowanie wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej. Otrzyma także zaproszenie do koncertu w przyszłorocznej edycji festiwalu oraz pamiątkową statuetkę.