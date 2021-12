Mieszkańcy Sanoka zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. O ile?

Założenia uchwały przedstawił Bogdan Florek, skarbnik miejski, który w taki sposób argumentował wzrost podatku.

- Poprzedni wniosek został wycofany, bo chcieliśmy poznać, jakie decyzje zapadną wśród innych samorządów. Obecnie jesteśmy jedynym miastem na Podkarpaciu, gdzie nie podjęto decyzji o podwyżce. Proponowana zmiana nie sprawi, że opłaty będą wyższe niż w innych miastach regionu, np. w Krośnie, Jarosławiu, Dębicy, Tarnobrzegu.

Jak wynikło z dalszej wypowiedzi skarbnika, wzrost do 10% ma też związek z deficytem na wydatkach bieżących, który wynosi obecnie 7,4 mln złotych.

- Każda nowa złotówka po stronie dochodów, która zasili przyszłoroczny budżet będzie miała bardzo duży wpływ na poprawienie tego wyniku na koniec roku budżetowego – dodał Bogdan Florek.

Według przedstawionych przez skarbnika oraz burmistrza informacji, właściciel mieszkania o powierzchni 50 m kw. dotychczas płacił 52 zł, po podwyżce będzie to 57 zł. Podwyżka wyniesie 5 zł w skali roku. Za dom o powierzchni 150 m i 10-arową działkę trzeba było w tym roku zapłacić 437 zł. W 2022 będzie to kwota 477 zł. Natomiast przedsiębiorca dysponujący halą 500 m kw. na działce 10-arowej płacił 12.085 zł, a zapłaci 13.280, to 1205 zł więcej w ciągu roku.