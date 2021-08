Mieszkanie Plus. W Dębicy ponad 200 odrzuconych wniosków potencjalnych najemców Monika Sroczyńska

materiały prasowe

Ponad 200 podań zostało odrzuconych podczas wstępnej weryfikacji w naborze wniosków na Mieszkanie Plus w Dębicy. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 299 osób, to i tak o 98 więcej niż miasto ma do rozdysponowania lokali.