Mieszkanka Rzeszowa prosi, aby w mieście powstał cmentarz dla psów, kotów i innych zwierząt domowych Beata Terczyńska

Lucyna Nenow / Polska Press

Mieszkanka Rzeszowa chciałaby, aby w mieście powstał cmentarz dla zwierząt. - Kiedy odchodzą nasi czworonożni przyjaciele, psy, koty i inne zwierzątka, chcemy się z nimi godnie pożegnać, a nie oddawać do utylizacji - pisze w imieniu swoim i innych rzeszowian. Co na to miasto? Prezydent Rzeszowa dostrzega potrzebę wyznaczenia takiego miejsca.