Minister Grzegorz Puda spotkał się z podkarpackimi rolnikami. Zapowiedział wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rolnych [ZDJĘCIA]

– Jesteśmy w tej chwili na etapie analizy, jak duże będzie zapotrzebowanie na te środki. Jednocześnie chcemy, aby jak największa część środków z Krajowego Planu Odbudowy trafiała bezpośrednio do rolników bez zbędnego pośrednictwa. To pozwoli im na szybkie przygotowanie przetwórni. Będzie to też duża korzyść dla konsumentów, bo skraca się łańcuch dostaw, dzięki czemu żywność będzie tańsza. Chcemy, aby małe i średnie gospodarstwa funkcjonowały łatwiej. Myślimy, że większość rozwiązań, które zostaną zaproponowane, będą wspierać takie gospodarstwa jak to, w którym dzisiaj jesteśmy - dodał minister rolnictwa.

Po spotkaniu w Tokarni minister złożył jeszcze wizytę w jednym z gospodarstw ekologicznych w Mszanie.