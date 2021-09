MKS Kańczuga z nowym duetem trenerskim rozbił na wyjeździe Stal Łańcut

To był dziwny tydzień dla kańczuckiego klubu. Najpierw po porażce z Izolatorem 0:5 z funkcji trenera zrezygnował Arkadiusz Kiszka, potem gdy wydawało się, że jest już ok, bo drużynę zgodził się przejąć Ryszard Federkiewicz.

Doświadczony trener jednak ostatecznie odmówił i na dwa dni przed meczem MKS nadal nie miał trenera. Ostatecznie rolę trenerów przejął duet Artur Gurak i Artur Grzebyk i to oni poprowadzili drużynę w Łańcucie. Jaki był tego efekt, to już pokazuje wynik. Choć to gospodarze pierwsi objęli prowadzenie, to potem mecz potoczył się po myśli ekipy z Kańczugi.

SPEC Stal Łańcut – MKS Kańczuga 2:5 (1:2)

Bramki: 1:0 Buć 13, 1:1 Struś 29, 1:2 Dziedzic 33, 1:3 samobójcza, 1:4 Kudła 87, 2:4 Walat 88, 2:5 Ostrzywilk 90.