MLKS-MOS Rzeszów wycofał się z rozgrywek. Klub chce zaoszczędzić pieniądze na jesienne granie

Na pożegnanie z 2. ligą rzeszowianki wygrały po zaciętym meczu z SPZ WJM 76:72. Po sezonie zasadniczym zajmowały ostatnie miejsce w tabeli, co w kolejnej fazie rozgrywek oznaczałoby rywalizację z trzema ostatnimi drużynami z województwa śląsko-opolskiego (Stal Brzeg, ISWJ Wisła, Dwójka Kamienica Polska). Krzysztof Herbaciński, szef MLKS-MOS-u, po rozmowach z trenerami, zawodniczkami, postanowił wycofać drużynę z fazy, której rozegrałaby 6 meczów, w tym 3 wyjazdowe.

- Mecze w Częstochowie, Wiśle i Brzegu wymagałby przejechania ponad dwóch tysięcy kilometrów – informuje pan Krzysztof. – Takie wyjazdy pochłonęłyby z 13-14 tysięcy złotych. Z Urzędu Miasta otrzymaliśmy 20 tysięcy, więc we wrześniu byłoby krucho ze środkami. Druga sprawa to nauka, a konkretnie sesje egzaminacyjne, które czekają niektóre dziewczyny. Kilka studiuje zaocznie, czyli są zajęte w weekend. Inne zawodniczki chciałyby się zacząć solidnie szykować na matury. Mamy uzdolnione kadetki, ale poślemy je do 2 ligi następnym sezonie, a poza tym przed nimi strefowe turnieje finałowe, czyli wyjazdy do Lublina i Konstantynowa.