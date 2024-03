Motocykl wpadł do przydrożnego rowu w Dulczy Wielkiej. Dwie osoby trafiły do szpitala Marcin Trzyna

OSP Radomyśl Wielki

Do groźnego wypadku w Dulczy Wielkiej doszło w sobotę, 2 marca około godz. 15. Kierowca stracił panowanie nad motocyklem marki yamaha i wjechał do przydrożnego rowu. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby, które zostały przetransportowane do szpitala.