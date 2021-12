Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ogłosiło konkurs na nowy mural w Przemyślu

W pierwszej edycji projektu, dzięki temu projektowi i wsparciu sponsorów powstał imponujący mural "Chłopiec z rybą". Zdobi on ścianę kamienicy przy Placu Rybim 2.

Autorzy projektów zgłaszanych do drugiej edycji mają do wyboru ściany kilku kamienic w Przemyślu, do których będą adaptować swoje pomysły i czas do 15 lutego na przesłanie swoich propozycji.

- Konkurs ma wyłonić najciekawszy projekt muralu wielkopowierzchniowego o tematyce nawiązującej do historii miasta Przemyśla, jego mieszkańców, tradycyjnych zawodów i rzemiosł, historycznej zabudowy miasta, zwłaszcza tej, która uległa zniszczeniu na skutek działań wojennych - zaznacza MNZP.

Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres: MNZP w Przemyślu, plac Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl lub dostarczyć do szatni muzeum.

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie mnzp.pl.