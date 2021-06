Na Podkarpacie nadchodzą afrykańskie upały. Lekarze apelują: Pijcie dużo wody i unikajcie słońca w południe

Wysoka temperatura zachęca do poszukiwania ochłody w wodzie. Dlatego też policjanci apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Przyczyny utonięć to najczęściej brak wyobraźni, lekkomyślność i brawura oraz kąpiel po spożyciu alkoholu.

Ważne jest, aby kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. I pamiętajmy o najmłodszych - dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych

- przypomina rzecznik dębickiej policji.

W wielu gminach urzędnicy wystosowali już apele o racjonalne gospodarowanie wodą.

- Z powodu bardzo dużego wzrostu zużycia, proszę o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów socjalno-bytowych. Proszę również o niewykorzystywanie wody do podlewania trawników, działek, mycia samochodów oraz napełniania basenów. Brak dostosowania się do naszej prośby może skutkować przerwami w dostawie wody