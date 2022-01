Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i rondach w Rzeszowie zamontowane zostaną dodatkowe czujniki

Przetarg na realizację w Rzeszowie projektu „Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów” został już ogłoszony. Wybór wykonawcy tej dużej i skomplikowanej inwestycji został zaplanowany na luty. Będzie on miał sześć miesięcy (od daty podpisania umowy) na opracowanie dokumentacji projektowej. Cała inwestycja ma być gotowa do grudnia 2023 roku.

Rozbudowa rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego będzie polegała na dostarczeniu i montażu na skrzyżowaniach i rondach dodatkowych czujników w postaci pętli indukcyjnych. Nowych pętli zamontowanych ma zostać ok. 1200. Zostaną zintegrowane z już istniejącą infrastrukturą. Dzięki nowym czujnikom będzie można prowadzić jeszcze bardziej szczegółowe analizy dotyczące rozkładu ruchu na rzeszowskich ulicach (np. z podziałem na kategorie pojazdów – osobowe, dostawcze, ciężarowe). Te analizy pomogą w sprawniejszym zarządzaniu ruchem.