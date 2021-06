- Do zdarzenia doszło ok. godz. 7.20 - mówi nadkom. Adam Szeląg, rzecznik KMP w Rzeszowie. - Kierowca Xsary Picasso jadący sam zauważył dym wydobywający się z nawiewów. Zatrzymał auto. Zobaczył ogień. Próbował sam go ugasić, ale nie udało mu się.