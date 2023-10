Na wysokiej frekwencji wyborczej skorzystają małe gminy [WIDEO]

- Staramy się zachęcić do tego, aby jak największa liczba Polek i Polaków 15 października wzięła udział w wyborach. Te działania są bardzo różnorodne i skierowane do gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. W pierwszej kolejności jest realizowany projekt bitwy o remizę. Można pozyskać 1 mln zł z przeznaczeniem nie tylko na remizy strażackie, ale i inne budynki użyteczności publicznej na terenie gminy z największą frekwencją - powiedziała Ewa Lenart, wojewoda podkarpacki.

Dodatkowe bonusy

Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców np. na nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy. Na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy: 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych lub 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.