Najlepszy snajper PGE Stali Mielec odejdzie z klubu już zimą? "Codziennie negocjujemy transfer"

Bośniacko-holenderski napastnik, który przed sezonem został wyciągnięty przez Stal z ligi litewskiej, zanotował fantastyczne wejście w Ekstraklasę. 22-latkowi wystarczyło zaledwie kilka meczów, by stać się kluczowym piłkarzem drużyny Adama Majewskiego. W 19 spotkaniach, licząc ligę i Puchar Polski, strzelił 9 bramek i dopisał 4 asysty. W klasyfikacji strzelców Ekstraklasy zajmuje 1. miejsce, ex aequo z piłkarzem Wisły Płock Davidem Alvarezem.

Hamulić miał więc ogromny wpływ na to, że biało-niebiescy zajmują po rundzie jesiennej wysoką, siódmą lokatę w tabeli. Bez niego mogłoby nie być tak różowo, bo to on w wielu meczach robił różnicę. Czym się wyróżniał oprócz strzelonych bramek? Świetną koordynacją ruchową, która myli przeciwnika, bardzo dobrą grą głową i efektownymi rajdami z rywalem na plecach. Nie ma co mówić - chłopak ma to coś.