Nauczyciele nie chcą zwiększenia godzin pracy przy tablicy z 18 do 22 tygodniowo. Będzie strajk?

Bogusława Buda, szefowa rzeszowskiej „S” oświatowej, tłumaczy, że najbardziej bulwersuje to, że wydłużony zostałby czas pracy nauczyciela w szkole aż o 12 godzin, bo 4 doszłyby do pensum, a 8 jako tzw. godziny dostępności nauczyciela w szkole .

- Nie ma warunków w szkołach, by nauczyciel mógł po lekcjach pracować jeszcze 8 godzin tak jak urzędnik i nie brać pracy do domu. Nie ma odpowiednich stanowisk, sal, komputerów. Poza tym spokoju, by skupić się np. na poprawianiu sprawdzianów. W pokoju nauczycielskim, gdzie z reguły jest harmider, bo przebywa tam kilkadziesiąt osób, nie da się tego robić.