Nauczyciele są rozczarowani i czują się oszukani. Podwyżki pensji będą niższe niż obiecywane minimum 1500 złotych

Rozpętała się burzliwa dyskusja o podwyżkach

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” skierowało do minister Barbary Nowackiej projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w Karcie Nauczyciela. Związkowcy domagają się, aby do minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wliczać: godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, ponieważ uważają, że powinny być traktowane jako godziny nadliczbowe; dodatku za wychowawstwo, mentora, opiekuna stażu i z tytułu opieki nad oddziałem przedszkolnym; dodatku „wiejskiego”, ponieważ jest to dodatek socjalny.

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” dr Waldemar Jakubowski podkreśla, że proponowane kwoty są mniejsze niż obiecywane 1500 złotych w kampanii wyborczej. - Bierze się to z tego, że ministerstwo - podobnie jak poprzednia ekipa rządowa - odnosi się do średnich wynagrodzeń tzw. karcianych, czyli nieuwzględniających wszystkich składników wynagrodzeń, niemniej jednak średnie pozostają średnimi. Rzecz jasna, to nie jest to, czego się domagaliśmy jako KSOiW. Chcieliśmy, żeby każdy z nauczycieli otrzymał minimum 1500 złotych do pensji minimalnej. Tak było to zapowiadane w kampanii wyborczej. Niestety, to się nie stało - mówi Waldemar Jakubowski.