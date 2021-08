Naukowcy z rzeszowskiej WSIiZ prowadzą badania nad skuteczniejszą chemioterapią

Pełna nazwa projektu badawczego naukowców z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie brzmi: „Peptyd elastynopochodny VGVAPG jako transporter leków cytostatycznych do komórek nowotworowych”.

Projekt naukowców to efekt wieloletniej pracy wszystkich członków zespołu.

– W swoich wcześniejszych badaniach skupialiśmy się na efekcie biologicznym wybranego peptydu w różnych typach komórek – zdrowych jak i tych zmienionych nowotworowo. Uzyskane wyniki pozwoliły na wykorzystanie ich do badań wdrożeniowych – mówi dr hab. n. med. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ, lider zespołu naukowego.

Opracowywane rozwiązanie w rezultacie może poprawić efektywność terapii w leczeniu onkologicznym i zmniejszyć ilość podawanego leku, co bezpośrednio wpłynie na koszt całego procesu leczenia. Może to również przyczynić się do lepszej penetracji leków do wnętrza guza.

To jeden z 63 projektów sfinansowanych w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.