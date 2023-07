Nie brakuje węgla w podkarpackich składach. Można kupić opał po cenie niższej niż kilka miesięcy temu

Co więcej, jego cena uległa obniżeniu. W składzie w Trzcianie za tonę węgla - kostki pochodzącej z kopalni Sobieski, trzeba zapłacić 1790 zł. Kilka miesięcy wcześniej kosztował 2 tys. zł. Podobnie sytuacja jest w Tyczynie, gdzie tona węgla kosztuje 1870 - 1900 zł.

- Przez to straszenie w jesieni, ludzie porobili zapasy. Teraz mają węgla pod dostatkiem, więc nie ma aż tak dużego zapotrzebowania. Część moich klientów przerzuciła się też na gaz, więc w ostatnich latach handel węglem spada. 5 lat temu sprzedawałem rocznie 5 tys. ton, a teraz to 2 tys. Ludzie odchodzą od węgla, choć z jego zakupem nie ma obecnie problemu - ocenia Adam Żurek.

- SPGK zrealizowało kluczowe zamówienia i dostawy, częściowo jeszcze przed wybuchem kryzysu, latem zeszłego roku. Mimo trudności na rynkach, dokonaliśmy dodatkowych zakupów, aby zrekompensować brakujące ilości węgla dla ciepłowni. Dzięki temu, mogliśmy zapewnić ciągłość dostaw i utrzymanie stabilnej pracy ciepłowni - mówi Krzysztof Jarosz prezes SPGK.

- Obecnie sytuacja jest stabilna. Dostępność węgla nie stanowi problemu, a zapasy mamy wystarczające. Jesteśmy przygotowani na wszelkie ewentualności i nie przewidujemy problemów z zaopatrzeniem - dodaje.

Nie wszystkie miasta poradziły sobie z niedoborem węgla w sezonie zimowym. Mimo, że obecnie w składzie przy ul. Sikorskiego nie brakuje opału, to tej zimy rzeszowianie mieli kłopot, aby go zdobyć i skarżyli się naszej redakcji. Okazało się, że miejscy urzędnicy w Rzeszowie zapomnieli go zamówić wcześniej, w odpowiednim terminie u dostawcy firmy Tauron.