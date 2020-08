Nie ma koronawirusa w KS Developres Rzeszów. "Rysice" przebadane

- Na pewno z meczu na mecz nasza dyspozycja będzie wyglądać lepiej - mówi Stephane Antiga, trener Developresu. - W pierwszym meczu z Legionovią mieliśmy problem na zagrywce, to był nasz najsłabszy element, ale trzeba przyznać, że mało nad nim pracowaliśmy do tej pory. Reszta wygląda, jak na ten etap bardzo dobrze. Widać, że była walka, a ja uważam, że taki "team spirit" jest bardzo ważny. Jestem zachwycony po tych pierwszych meczach. Taki sparing jest ważny w przygotowaniach, bo pokazuje, gdzie po tych pięciu tygodniach, jesteśmy. Dzięki sparingom reaguję, jeśli trzeba, zmieniam coś w treningach, pracujemy nad elementami, które nam nie wychodziły najlepiej. Teraz czekają nas mecze z Radomką, moim zdaniem będzie to rywal poziom wyżej. Znów będziemy się przyglądać, co nam wychodzi dobrze, co nieco gorzej, nad czym trzeba pracować mocniej. Jestem zachwycony poziomem, jaki prezentują nasze siatkarki. Rywalizacja o skład jest bardzo duża. Już w poprzednim sezonie była duża, ale teraz jest jeszcze większa.

Sezon Tauron Ligi rusza 19 września, Developres ma na ten dzień zaplanowany mecz z Volley Wrocław w Rzeszowie. Wg wstępnej rozpiski Polsatu transmisja telewizyjna z tego meczu nie jest planowana. Polsat pokaże za to mecz Developresu z Chemikiem Police w ramach Superpucharu Polski, który odbędzie się 11 września w Szamotułach.

Oprócz rywalizacji w Tauron Lidze w nowym sezonie Developres czeka też walka w Lidze Mistrzyń. Klub wysłał już do CEV planowane terminy meczów w Rzeszowie i tak w pierwszej kolejce "Rysice" podejmą w hali na Podpromiu niemiecki Palmberg Schwerin. To spotkanie odbędzie się 10-12 listopada, w 3. kolejce Developres podejmie Unet e-work Busto Arsizio (8-10 grudnia), a w czwartej drużynę, która zostanie przydzielona do grupy A z kwalifikacji. Wciąż dokładnie nie wiadomo, kto to będzie. Wg rozkładu meczów w 1 i 2 rundzie kwalifikacji do grupy A powinien zostać przydzielony ktoś z czwórki Scandicci, Tent Obrenovac, Stuttgart, Mińsk. To jednak może się zmienić w związku z tym, że w 2 rundzie kwalifikacji wpaść mogą na siebie zespoły z Rosji (Dinamo Moskwa) i Ukrainy (Prometey Kamjańskie lub Chimik Jużny), a do takiej sytuacji wobec konfliktu tych państw nie może dojść. CEV nie podał jak dotąd jeszcze oficjalnej informacji w tej sprawie.