Nie szczepią Pfizerem. Do rzeszowskiego Medyka nie dotarła dostawa szczepionek

- Zaplanowane były dla nas dostawy 33.000 szczepionek, które były konieczne do sprawnego przeprowadzenia procesu szczepień do końca bieżącego tygodnia. Do godziny 12 nie trafiły one do naszego ośrodka - poinformował zarząd CM Medyk.

Dlatego osoby zarejestrowane na godziny od 13 do 20 nie będą mogły być dzisiaj zaszczepione szczepionką Pfizer.